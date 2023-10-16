ДБР повідомило про підозру у справі фіктивної служби у війську футболістів на Прикарпатті

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у справі фіктивного зарахування на військову службу футболістів прикарпатського професійного клубу, передає пресслужба відомства.

«Працівники ДБР повідомили про підозру командиру роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки… Як встановило слідство, командир зарахував на військову службу в роту охорони 7 осіб, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди. Усі вони служили лише на «папері» та не виконували жодних військових обов’язків. Ці особи «відслужили» загалом 1100 днів, отримавши від держави грошове та матеріальне забезпечення. Фіктивні військовослужбовці коштували бюджету майже 1,5 млн грн – це сума безпідставно виплачених їм коштів», – розповіли у ДБР.

У серпні правоохоронці викрили в Івано-Франківську схему фіктивного зарахування на військову службу до підрозділів охорони ТЦК та СП родичів керівництва міста та футболістів місцевого професійного клубу.

Раніше Державне бюро розслідувань повідомило про розслідування 260 кримінальних проваджень, пов’язаних із роботою терцентрів комплектування та військово-лікарських комісій.