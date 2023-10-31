Зеленський: успіх України у битві за Чорне море буде в підручниках історії

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що успіх України у битві за Чорне море буде в підручниках історії.

«Сучасний світ так влаштований, що звикає надто швидко до успіхів. Коли почалася повномасштабна агресія, багато хто у світі очікував, що Україна не вистоїть. Тепер сприймаються вже просто як даність колосальні речі, які роблять наші люди, всі наші воїни. Успіх України в битві за Чорне море – це те, що буде в підручниках історії, хоч і не так часто обговорюється зараз. Слава усім, хто не відступає, не вигорів, хто вірить в Україну так само, як 24 лютого, і так само б’ється заради України, хто дбає про Україну», – сказав він у своєму відеозверненні.

Зеленський наголосив на важливості того, що завдяки українській сміливості вдається фактично вигнати російський флот за межі східної частини Чорного моря – Росія не може використовувати море для поширення своєї агресії в інші частини світу, як це було із Сирією.

«Тоді, коли Росія вклалась у гуманітарну катастрофу на території Сирії, використовуючи Чорне море як свою базу, а згодом і наш Крим як плацдарм для дій російських військових. Тепер ситуація змінилася. Принципово змінилася. І коли ми додамо ще більше безпеки Чорному морю, Росія втратить будь-які можливості домінувати в цій акваторії та поширювати свій вплив, свою деструктивність в інші країни. Що більше захисту в нашого узбережжя, у нашого моря, то більше захисту у світу», – зазначив український президент.

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31 жовтня на Ставці верховного головнокомандувача, серед іншого, обговорювалася безперешкодна робота «зернового коридору» та боротьба з діями сил РФ, які «ставлять під загрозу мирне судноплавство».

У вересні українські військові повідомляли, що Росія вивела в Чорне море усі свої десантні кораблі з кримських пунктів базування та передислокувала їх до російських, «побоюючись атак із боку Сил оборони».