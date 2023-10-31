Зеленський провів «тривалу та важливу» Ставку – які питання розглянули

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 31 жовтня, провів чергову «тривалу та важливу» Ставку верховного головнокомандувача.

За словами глави держави за підсумками засідання, в першу чергу йшлося «у Міжнародний день Чорного моря – про безпеку саме в цьому регіоні».

Крім того, за інформацією Зеленського, були розглянуті такі питання:

безперешкодна робота «зернового коридору»;

боротьба з діями сил РФ, які «ставлять під загрозу мирне судноплавство»;

зниження спроможностей Чорноморського флоту РФ.

Окремо, за словами президента, розглядалось й питання безпеки Одеської області: захист людей, енергетичних об’єктів, портової інфраструктури.

«Посилення регіональної системи ППО. Так само посилення протиповітряної оборони та захист об’єктів критичної інфраструктури в прикордонних та прифронтових регіонах», – додав він.

Крім того, відомо, що на Ставці йшлося і про ситуацію на фронті, а саме про Куп’янськ, Авдіївку, Херсон.

«У контексті цього ще одним важливим питанням Ставки стало нарощування вітчизняного виробництва артсистем та артснарядів натівського стандарту, зокрема графіки постачання від партнерів», – підсумував президент.

Попереднє засідання Ставки Зеленський провів 23 жовтня. Тоді йшлося про оборонні та наступальні дій Збройних сил України.