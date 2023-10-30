РФ може збільшувати тиск на фронті, але не здатна витримати протистояння стратегічно – Зеленський

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні заявив, що Росія не здатна витримати стратегічно те протистояння, яке вона влаштувала на українській території.

«Стратегічно ми всі маємо бути міцними, маємо бути єдиними, маємо робити можливе й неможливе, аби вистояти, і повернути своє, і довести, що свобода точно сильніша, ніж ненависть і агресія. Для цього потрібна наша з вами єдність, єдність усієї Європи, єдність Америки, єдність усього вільного світу. Єдність – це найбільш ефективна, точна та далекобійна зброя», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна має «тверезо оцінювати» російську систему.

«Вони мобілізували всі сили, щоб спробувати не втратити захоплене в Україні, але свою територію при цьому забруднили таким рівнем ненависті та деградації, що вже вдруге за цей рік у Росії втрачається контроль над подіями. То заколотники йдуть на Москву, і ніхто їх не зупиняє, то випаровується вертикаль влади в Дагестані, і відбувається справжній погром. Це все сигнали того, що Росія поки – поки – може витримувати бойові дії та подекуди збільшувати тиск на фронті, але не здатна витримати це протистояння стратегічно», – додав президент.

Зеленський зазначив, що серед сьогоднішніх контактів і зустрічей провів нараду щодо «стратегії зі збереження уваги світу до України».

Триває шістсот чотирнадцята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень. Наступальна операція триває на Мелітопольському напрямку, штурмові дії – на Бахмутському, кажуть військові.