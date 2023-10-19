Зеленський запросив Ґутерріша на саміт «Зерно з України»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час телефонної розмови з генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем запросив його на саміт «Зерно з України».



«Запросив пана Генерального секретаря на продовольчий саміт – саміт нашої гуманітарної ініціативи «Зерно з України», який відбудеться в листопаді. Я відзначив і активну участь ООН у глобальних зусиллях щодо Формули миру та готовність надіслати представника ООН на наступну зустріч у форматі радників. Звичайно, ми обговорили й ситуацію в Ізраїлі, у Палестині, загалом на Близькому Сході. Увесь світ має бути консолідований, щоб у кожному регіоні світу – усюди на землі – панував мир», – сказав Зеленський у своєму відеозверненні.



Раніше Зеленський повідомив, що розповів Ґутеррішу особливості функціонування альтернативного «зернового коридору» через Чорне море.

Проведення другого саміту української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine («Зерно з України») під егідою президента заплановане на кінець листопада.

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Загострення ситуації навколо експорту українського зерна сталося після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи влітку цього року. Після того Росія регулярно атакує ракетами чи дронами українські порти, зокрема дунайські Рені та Ізмаїл.