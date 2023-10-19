Зеленський розповів Ґутеррішу про альтернативний «зерновий коридор»

Президент України Володимир Зеленський повідомив 19 жовтня про телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем.

«Поділився з паном Гутеррішем особливостями функціонування альтернативного «зернового коридору» через Чорне море та інформацією щодо продовження ініціативи Grain from Ukraine», – написав Зеленський у телеграмі.

Глава держави має на увазі ініціативу перевезення українського зерна маршрутом, максимально віддаленим від зони бойових дій, – ідеться про використання Дунаю і прибережних вод сусідніх з Україною держав – Румунії та Болгарії. Росія намагається пошкодити дунайську портову інфраструктуру України, але ці зусилля наразі не переривають експорт українського зерна.

Також у розмові з Ґутеррішем Зеленський подякував за «роботу команди ООН в Україні з гуманітарного реагування, зокрема за план підготовки до зимового сезону на 435 мільйонів доларів».