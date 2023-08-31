Шмигаль обговорив експорт аграрної продукції з України із заступником голови Єврокомісії

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів розмову з віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом – про це обидва політики повідомили 31 серпня.

За словами голови українського уряду, розмова, поміж іншого, стосувалася експорту української сільськогосподарської продукції.

«Позиція України – односторонні обмеження з боку країн ЄС неприйнятні в умовах повномасштабної війни та спроб Росії заблокувати чорноморський зерновий коридор», – заявив він.

Читайте також: У Єврокомісії назвали вартість проїзду українського зерна до портів ЄС

Шмигаль додав, що триває робота над рішеннями щодо розвитку альтернативних логістичних шляхів.

Також прем’єр подякував Євросоюзу за макрофінансову підтримку та ініціативу ЄС Ukraine Facility, яка передбачає надання 50 мільярдів євро протягом чотирьох років.

Зі свого боку, Домбровскіс повідомив про «хорошу» розмову зі Шмигалем щодо останніх економічних подій в контексті інтеграції України в єдиний ринок ЄС.

«Ми обговорили транспортування українських сільськогосподарських товарів до країн, які їх потребують, зокрема процес покращення Шляхів солідарності Євросоюзу», – додав він.

Читайте також: Влада Угорщини планує продовжити заборону на ввезення українського зерна

Із 2 травня діє заборона від Єврокомісії на постачання чотирьох видів агропродукції: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику – з України до п’яти країн – Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Обмежувальні заходи мали тривати до 5 червня. Згодом їх продовжили до 15 вересня.

Міністерство закордонних справ 26 серпня розкритикувало заяву міністра сільського господарства Польщі про наміри цієї та ще кількох країн продовжити заборону на імпорт зерна з України до кінця 2023 року.