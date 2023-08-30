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Голова МЗС обговорив військову підтримку та експорт зерна до Африки з Макроном

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (архівне фото)

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з президентом Франції Еммануелем Макроном – про це він повідомив у своєму твітері.

За словами Кулеби, це сталося після розмови Макрона з президентом України Володимиром Зеленським.

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«Обговорили подальшу військову підтримку, розширення коаліції Формули миру та наш експорт зерна до країн Африки та за її межами. Я подякував йому за підтвердження постійної підтримки Франції», – заявив Кулеба.

Макрон наразі не коментував зустріч.

Днями президент Франції виключив пряму участь країни у війні України проти російської агресії. Водночас він заявив, що «Росія ні в якому разі не повинна виграти у цій війні».

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