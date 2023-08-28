«Жорстко захищатимемо свої права»: Кулеба про намір кількох країн ЄС продовжити обмеження на імпорт зерна

Обмеження країн Євросоюзу на імпорт зерна з України, як очікується, мають бути скасовані, вони не повинні продовжуватися, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в Празі під час спільного брифінгу з главою Міністерства закордонних справ Чехії Яном Ліпавським, відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода.

«Зараз ми чуємо, що група сусідніх країн каже, що якщо це станеться, то тоді вони запровадять національні обмеження. Ми абсолютно, твердо виступаємо проти цього, бо цей крок порушить правила спільного ринку, порушить Угоду України й ЄС про асоціацію. Але що найважливіше – цей крок йтиме проти принципу солідарності, на який спирається ЄС», – наголосив міністр.

Також Кулеба зазначив, що Україна готова працювати з п’ятьма країнами, які хочуть продовжити заборону, «щоб знайти вирішення».

«Але ми закликаємо ці країни не брати питання експорту зерна в заручники їхніх внутрішніх політичних процесів. Це буде нелегко, але всі мають розуміти, що Україна, будучи дуже вдячною цим країнам за військову та гуманітарну допомогу, – в цьому конкретному питанні – якщо вони так діятимуть, не залишаючи нам нічого, як жорстко захищати наші права і права наших фермерів», – підсумував голова українського МЗС.

Раніше, як цитує Reuters, міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що Варшава і ще чотири країни-сусідки України розглядають продовження заборони на імпорт українського зерна до кінця цього року.

Телус додав, що він і четверо його колег зі Словаччини, Угорщини, Болгарії та Румунії підтримують транзитні субсидії та хочуть додати нові товари до переліку заборонених до імпорту (наприклад, українську малину у випадку Польщі).

Із 2 травня діє заборона від Єврокомісії на постачання чотирьох видів агропродукції: пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику – з України до п’яти країн – Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Обмежувальні заходи мали тривати до 5 червня. Згодом їх продовжили до 15 вересня.

Міністерство закордонних справ 26 серпня прокоментувало заяву міністра сільського господарства Польщі про наміри цієї та ще кількох країн продовжити заборону на імпорт зерна з України до кінця 2023 року.

Окрім Польщі, йдеться про Угорщину, Болгарію, Словаччину та Румунію.

«Вважаємо категорично неприйнятним продовження торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції України після того, як 15 вересня сплине дія заборони Європейської комісії», – заявили у пресслужбі.

МЗС також висловлює «повне нерозуміння» через наміри розширити перелік заборонених до імпорту товарів, додавши до нього інші категорії української продукції.