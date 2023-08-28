Україна проведе міжнародний Оборонний Форум для виробників зброї

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив із промовою перед співробітниками Міністерства закордонних справ Чехії в присутності чеського колеги Яна Ліпавського.

«Україна збільшила виробництво озброєння в кілька разів. Восени цього року відбудеться перший Оборонний Форум. Сотні світових виробників зброї запрошені до участі. Українські компанії візьмуть участь. Я запрошую і чеські компанії долучитись...», – зазначив Кулеба.

Також він наголосив, що Україна зацікавлена не лише в іноземній зброї, але і в спільному виробництві озброєнь.

«Це ситуація, від якої виграють всі», – сказав Кулеба.

Він перебуває в Чехії з візитом у рамках підготовки до парламентського саміту «Кримської платформи», який має відбутись у Празі у жовтні.