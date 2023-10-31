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На Донеччині знеструмились три шахти та понад 18 тисяч споживачів – Міненерго

Внаслідок обстрілу російськими військовими теплоелектростанції на Донеччині знеструмились три вугільні шахти та понад 18 тисяч споживачів
Внаслідок обстрілу російськими військовими теплоелектростанції на Донеччині знеструмились три вугільні шахти та понад 18 тисяч споживачів

Внаслідок обстрілу російськими військовими теплоелектростанції на Донеччині знеструмились три вугільні шахти та понад 18 тисяч споживачів, йдеться в повідомленні пресслужби Міненерго 31 жовтня.

У відомстві зазначили, що наразі шахти на Донеччині вже заживлені.

Крім того відомо, що внаслідок обстрілу підстанції на Херсонщині пошкоджено трансформатор, без світла залишилися 4 населених пункти, понад 7 тисяч споживачів.

«Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація», – кажуть у Міненерго.

За даним відомства, внаслідок технологічних порушень минулої доби тимчасово знеструмлювалися понад 5 тисяч споживачів у Запорізькій області – станом на зараз їх всіх заживлено.

«У Херсоні після підтоплення залишаються знеструмленими 1,2 тис. споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли», – підсумували енергетики.

Раніше у ДТЕК розповіли, шо ввечері в понеділок, 30 жовтня, російські військові атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні.

Росія обстрілювала енергетичну інфраструктуру України протягом осені та зими 2022-2023 року, що призводило до відключень електроенергії.

У липні 2023 року Міністерство енергетики України повідомило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.

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