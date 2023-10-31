На Донеччині знеструмились три шахти та понад 18 тисяч споживачів – Міненерго

Внаслідок обстрілу російськими військовими теплоелектростанції на Донеччині знеструмились три вугільні шахти та понад 18 тисяч споживачів, йдеться в повідомленні пресслужби Міненерго 31 жовтня.

У відомстві зазначили, що наразі шахти на Донеччині вже заживлені.

Крім того відомо, що внаслідок обстрілу підстанції на Херсонщині пошкоджено трансформатор, без світла залишилися 4 населених пункти, понад 7 тисяч споживачів.

«Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація», – кажуть у Міненерго.

За даним відомства, внаслідок технологічних порушень минулої доби тимчасово знеструмлювалися понад 5 тисяч споживачів у Запорізькій області – станом на зараз їх всіх заживлено.

«У Херсоні після підтоплення залишаються знеструмленими 1,2 тис. споживачів. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, але ремонтні роботи сповільнені через обстріли», – підсумували енергетики.

Раніше у ДТЕК розповіли, шо ввечері в понеділок, 30 жовтня, російські військові атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні.

Росія обстрілювала енергетичну інфраструктуру України протягом осені та зими 2022-2023 року, що призводило до відключень електроенергії.

У липні 2023 року Міністерство енергетики України повідомило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.