Армія РФ атакувала ТЕС у прифронтовому регіоні: у ДТЕК кажуть про «серйозні пошкодження»

Ввечері в понеділок, 30 жовтня, російські військові атакували одну з теплоелектростанцій ДТЕК у прифронтовому регіоні, повідомляє пресслужба компанії.

«Внаслідок терористичного обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання», – кажуть у ДТЕК.

Відомо також, що через пошкодження без світла та води опинилися жителі одного з населених пунктів поряд зі станцією.

Як повідомляють енергетики, обійшлося без постраждалих.

«Одразу після припинення обстрілів енергетики розпочали активну роботу з усунення наслідків. Зараз вони докладають усіх зусиль для якнайшвидшого відновлення енергопостачання у домівках українців», – зазначили в ДТЕК.

Росія обстрілювала енергетичну інфраструктуру України протягом осені та зими 2022-2023 року, що призводило до відключень електроенергії.

У липні 2023 року Міністерство енергетики України повідомило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.