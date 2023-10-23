ДТЕК повідомила про пошкодження теплоелектростанції через російський обстріл

Російський обстріл пошкодив одну з теплоелектростанцій групи ДТЕК – про це компанія заявила вранці 23 жовтня.

За повідомленням, це сталося напередодні увечері. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

«Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків», – заявили в компанії.

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ДТЕК не уточнює, де була розташована пошкоджена електростанція. У компанії запевняють, що роблять «все можливе» для підтримки роботи енергосистеми і синхронізують роботу з національною енергетичною компанією «Укренерго».

Міністерство енергетики повідомляло 21 жовтня, що через обстріли та технологічні зброї без світла лишалися споживачі в семи областях.