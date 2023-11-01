ОВА: за добу внаслідок російських обстрілів загинули та були поранені цивільні в трьох областях

На Херсонщині внаслідок нічного російського обстрілу загинув чоловік, повідомив Офіс генерального прокурора 1 листопада.

«За даними слідства, 31 жовтня 2023 року близько 22:00 російські військові обстріляли село Чайкине у Херсонському районі. Внаслідок обстрілу загинув 58-річний чоловік», – йдеться в повідомленні.

Крім того, ще двоє людей були поранені внаслідок обстрілів Бериславського району і були доправлені до лікарні з пораненнями різного ступеню важкості.

Також протягом попередньої доби російські війська обстрілювали населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів.

Внаслідок обстрілу Петропавлівки на Куп’янщині загинув чоловік віком близько 50 років, також 52-річна жінка була госпіталізована з пораненнями.

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У Вовчанську та селі Чернещина пошкоджені приватні будинки та підприємства.

«У селі Велика Комишуваха Ізюмського району близько 13:00 на невідомому вибуховому пристрої у власному дворі підірвався чоловік 60 років. Госпіталізований з пораненням», – додав Синєгубов.

Також вранці російські війська обстріляли Куп’янськ, ніхто не постраждав, додав він.

Протягом доби на Донеччині внаслідок обстрілів загинув один цивільний, повідомив виконувач обов’язків голови ОВА Ігор Мороз:

«За 31 жовтня росіяни вбили одного жителя Донеччини – в Південному. Ще чотири людини в області за добу дістали поранення».

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Про обстріли протягом доби 31 жовтня також повідомляла місцева влада Запорізької та Дніпропетровської областей. За даними обласних адміністрацій, за добу ніхто з цивільних не постраждав.

При цьому вранці 1 листопада російські війська вдарили по Нікополю дроном-камікадзе, заявив голова Дніпропетровщини Сергій Лисак.

«Загинула 59-річна жінка. Четверо людей постраждали. Це жінки 26, 52 та 62 років. А ще – 73-річний чоловік. Пошкоджене приватне підприємство», – заявив він.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.