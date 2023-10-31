Сили оборони мають «непогані результати» на лівобережжі Дніпра, але висвітленню це поки не підлягає – Гуменюк 

Сили оборони України досягають «непоганих результатів» на лівому березі Херсонщини, однак «поки що про це не варто говорити», розповіла в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Зокрема, за її словами, «ЗСУ змусили російську армію відтягнути її позиції на лівому березі».

Гуменюк зазначила, що внаслідок цього зменшилась кількість артилерійських обстрілів правобережжя, але «натомість російські сили почали частіше атакувати правий берег з авіації».

«Ми продовжуємо досягати непоганих результатів в своїй боротьбі – і в контрбатарейній, і в інших методах роботи. Але висвітленню це поки не підлягає саме для того, щоб результат був дуже потужним і зафіксованим, щоб це не було такою короткочасною перемогою. Наша контрбатарейна боротьба змусила їх також відтягнути свої позиції досить потужно на лівому березі, але ще недостатньо для того, щоб припинити обстріли правого. Зокрема, і використання до прикладу тактичної авіації, яке останнім часом серйозно підвищилася у загальних цифрах зведень над правим берегом – це виправдання того, що артилерія вже не всюди може діставати. І ворог намагається таким чином створити собі штучні перемоги, руйнуючи мирну цивільну інфраструктуру, руйнуючу економіку регіону і намагаючись в килимовий спосіб руйнувати населені пункти на правому березі», – каже Гуменюк.

Також начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня прокоментувала зміну командувача армії Росії на Херсонському напрямку, про яке з російських державних медіа стало відомо напередодні.

Новим командувачем угруповання «Дніпро» армії РФ став Михайло Теплінський, який замінить на цій посаді генерал-полковника Олега Макаревича. Теплінський, як повідомила британська розвідка, відповідав за виведення військ з правого берега Дніпра на Херсонщині рік тому – у листопаді 2022-го. Гуменюк каже, що причиною цієї заміни стала невдоволеність з боку вищого керівництва армії РФ:

«Вище військово-політичне керівництво незадоволене тим командуванням. І вимагає змін. Вже не перший раз в нашій зоні відповідальності такі потужні зміни, які, – як це казав генерал Суровікін? – до прийняття складних рішень».