25 українців загинули через напад «Хамасу» на Ізраїль – посол

Під час нападу угруповання «Хамас» на Ізраїль 7 жовтня загинули 25 українців, більшість мали подвійне громадянство. Уточнені дані під час брифінгу у Києві навів Михайло Бродський, Надзвичайний та Повноважний посол держави Ізраїль в Україні.

За його словами, загалом під час цих подій загинули понад 1400 людей, ще близько 5 тисяч отримали поранення.

«Те, що сталося можна порівняти з подіями 11 вересня. Із багатьох причин. Передусім, бо Ізраїль не був готовий до того, що сталося. І терористи змогли застати нас зненацька», – додав Бродський.

Присутній на брифінгу посла керівник Ізраїльської рятувальної організації ЗАКА в Україні, Нахман Дікштейн, на власні очі бачив наслідки нападу «Хамасу» на учасників музичного фестивалю біля Сектору Гази 7 жовтня.

«Допомагав рятувати людей та збирати тіла. І, за його словами, більшість були з ознаками насильницької смерті та катувань, а волонтери «знаходили дітей із сокирою у голові. Крім того, в місцеві укриття учасники «Хамасу» позакидали гранати», – розповів він.

Водночас, як зауважив Бродський, «що стосується евакуації із Ізраїлю, то проблеми немає».

«Бо в Ізраїлі аеропорт працює, попри обстріли. Є рейси у багато країн Європи. Проблема існує з тими громадянами України, які перебувають у секторі Газа. Бо як і решту жителів сектору, їх тримає у заручниках «Хамасу». Вони не випускають їх із території сектору, хочу прикриватися ними як живим щитом» – наголосив дипломат.

Бродський додав, що мова йде про кілька сотень українок із дітьми, наразі ізраїльська влада «займається питанням їхньої евакуації».

«Звісно, це неможливо буде зробити через Ізраїль, це можна буде зробити через Єгипет. Зараз через те, що «Хамас» не випускає цивільних із Гази – це зробити складно, але ми сподіваємося, у майбутньому це можна буде зробити», – підсумував він.

Своєю чергою, речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко розповів, що підтверджено інформацію про 21 загиблого та 1 зниклого безвісти громадянина України в Ізраїлі.

«У Секторі Гази – 4 загиблих, серед яких 3 дітей, а також 6 поранених», – повідомив Ніколенко.

Ізраїль оголосив війну ісламістському угрупованню, визнаному терористичним в ЄС і США, наступного дня після того, як бойовики «Хамасу» 7 жовтня прорвали укріплений кордон Ізраїлю та Гази. Ізраїльська сторона повідомляла, що внаслідок атак угруповання «Хамас» в Ізраїлі загинуло понад 1400 людей. У Секторі Гази кажуть про 6500 загиблих – ці дані неможливо верифікувати.