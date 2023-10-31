«Ізраїль не готовий жити поруч із «Хамасом», або ми, або вони» – посол

Для Ізраїлю «перемога буде тоді, коли в Газі не буде «Хамасу», коли не буде інфраструктури терору, і коли із Гази не буде небезпеки для громадян Ізраїлю», зазначив Михайло Бродський, Надзвичайний та Повноважний посол Держави Ізраїль в Україні, під час пресконференції у Києві, коментуючи цілі операції Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у Секторі Гази.

За його словами, наразі угрупованням «Хамас» там було побудовано «500 кілометрів туннелей для контрабанди зброї та ракет», оскільки «терористи не думали про мирних жителів. Навпаки, вони використовують громадян із сектору Газа, а це близько 2 мільйонів людей, як живий щит».

Ізраїльська влада, зауважує Бродський, сконцентрована, аби не допустити повторення подій, які трапились 7 жовтня:

«Всі інші терористи чи терористичні режими, такі, як Іран, які думають вступити у війну проти Ізраїлю, користуючись ситуацією – ми і наші партнери сказали: їм треба двічі подумати про це. Бо заплатять дуже високу ціну».

Також, за словами дипломата, попри події в Ізраїлі, і США, і Європа будуть продовжувати допомагати обороні Україні, «у тому об'ємі, в якому обіцяли».



«Якщо говорити про Іран, то однозначно, це наш спільний ворог. Бо Іран сьогодні бере участь у війні проти України. Не напряму, але постачаючи дрони, постачаючи напевне ще якусь зброю Росії. Зло має бути покаране. І правда має перемогти не тільки в Ізраїлі, а й в Україні», – додав Бродський.

Палестинське екстремістське угруповання «Хамас», визнане терористичним в США та ЄС, напало на Ізраїль 7 жовтня, здійснивши рейд у мирні міста і поселення, розташовані на межі зі Смугою Гази. Тоді загинула понад тисяча цивільних, загальне число жертв становить понад 1400, ще понад 200 людей стали заручниками. Уже майже три тижні бойовики «Хамасу» здійснюють ракетні удари по Ізраїлю.

Ізраїль у відповідь завдає авіаударів по об’єктах угруповання «Хамас» у Смузі Гази. Близькість їхнього розташування до цивільних обʼєктів унеможливлює уникнення жертв серед мирного населення. За даними контрольованих «Хамасом» органів влади, жертвами ізраїльських ударів стали тисячі людей у Смузі Гази, але незалежного підтвердження даних угруповання немає.