Від 7 жовтня на війні Ізраїлю з «Хамасом» загинув 31 співробітник ЗМІ – CPJ

Американський Комітет захисту журналістів (CPJ) підрахував, що за 24 дні війни загинув 31 співробітник засобів інформації. Комітет наголошує, що поки що не знає, скільки із загиблих були журналістами на момент загибелі, і продовжує вивчати обставини.

Серед загиблих співробітників преси, за даними CPJ – 26 палестинських арабів, четверо ізраїльтян та один ліванець. Більшість палестинців, за даними комітету, загинули вдома під ударами ізраїльської авіації та артилерії.

У коротких довідках щодо сімох загиблих палестинців зазначено, що вони працювали у засобах інформації, афілійованих із угрупованням «Хамас».

Усі четверо ізраїльтян загинули 7 жовтня від рук бойовиків «Хамас» і, згідно з короткими довідками, жодний із них на момент загибелі не виконував службових обовʼязків.

Ліванець, оператор агентства Reuters Ісам Абдалла, загинув біля лівансько-ізраїльського кордону під вогнем із ізраїльського боку.

За даними CPJ, за 24 дні війни поранень зазнали вісім співробітників преси, ще двоє вважаються зниклими безвісти.

Палестинське екстремістське угруповання «Хамас», визнане терористичним у США та ЄС, напало на Ізраїль 7 жовтня, здійснивши рейд у мирні міста і поселення, розташовані на межі зі Смугою Гази. Тоді загинула понад тисяча цивільних, загальне число жертв становить понад 1400, ще понад 200 людей стали заручниками. Уже понад три тижні бойовики «Хамасу» здійснюють ракетні удари по Ізраїлю.

Ізраїль у відповідь завдає авіаударів по об’єктах угруповання «Хамас» у Смузі Гази. Близькість їхнього розташування до цивільних обʼєктів унеможливлює уникнення жертв серед мирного населення. За даними контрольованих «Хамасом» органів влади, жертвами ізраїльських ударів стали тисячі людей у Смузі Гази, але незалежного підтвердження даних угруповання немає.