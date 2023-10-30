Ізраїльська армія повідомила про звільнення військової-заручниці у Секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю заявила, що в ході наземної операції в Секторі Гази вдалося звільнити ізраїльську військовослужбовицю, захоплену 7 жовтня у заручники угрупованням «Хамас».

Повідомляється, що це перший випадок звільнення заручника в бою і про першого звільненого військовослужбовця з числа заручників. Раніше «Хамас» звільнив чотирьох цивільних заручниць.

Як повідомив ЦАХАЛ, звільнена Орі Мегідіш почувається добре і вже зустрілася зі своєю родиною. Ізраїльські військові у своїй заяві кажуть, що роблять все для звільнення інших заручників – їх понад 230, більшість – цивільні.

Про подробиці операції зі звільнення заручниці не повідомляється.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив визволення заручниці. Він заявив, що Ізраїль не піде на припинення вогню і боротиметься проти «Хамас» доти, доки не «знищить» цю організацію.

Сьогодні «Хамас» опублікував відео із трьома заручницями, на якому вони закликають ізраїльську владу піти на звільнення палестинських ув’язнених в обмін на заручників. Коли і де було зняте відео, незрозуміло. Ізраїльська влада назвала публікацію відео пропагандою.

З часу нападу угруповання «Хамас» 7 жовтня на Ізраїль загинули близько 1400 людей. Заручників, головним чином мешканців населених пунктів біля кордону з Газою, відвезли в сектор і утримують там у невідомих місцях. Ізраїль у відповідь на напад завдає по Сектору Гази авіаудари, а кілька днів тому розпочав наземну операцію, яка поки що, за оцінками, має обмежений характер.