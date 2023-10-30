Путін каже, що події в Махачкалі були «інспіровані з України»

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що антисемітські заворушення в Махачкалі були «багато в чому інспіровані з території України через агентуру країн Заходу». Про це він заявив під час наради з членами Ради безпеки в Ново-Огарьові.

Будь-яких доказів причетності України чи спецслужб Заходу до заворушень Путін не привів, кілька разів повторивши фразу, що всім у світі зрозуміло, що США стоять за всіма світовими конфліктами, включаючи війну в Україні та на Близькому Сході.



Президент Росії у своєму виступі, який показали на телебаченні, на відміну від подальшого обговорення, звинуватив Сполучені Штати та інші країни Заходу в розпалюванні конфлікту на Близькому Сході.



За словами Путіна, Захід нібито стояв як за нападом «Хамасу» на Ізраїль, так і за діями Ізраїлю. Їх Путін розкритикував, сказавши, що при ударах по Сектору Гази гинуть «сотні тисяч» людей (навіть підконтрольне «Хамасу» міністерство охорони здоров’я Гази повідомляє про 8 тисяч загиблих - ред.), і що у нього «стискаються кулаки» і «виступають сльози на очах», коли він бачить повідомлення про палестинські жертви.

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При цьому президент Росії заявив, що «допомогти Палестині» можна, не влаштовуючи, як він висловився, погроми татів (слово «євреї» він не сказав. Тати – це кавказькі перси, яких некоректно ототожнювати з горянськими євреями, хоча іноді ці назви вживаються в промови як синоніми. У будь-якому випадку, нападники на аеропорт у Махачкалі говорили про те, що шукають саме ізраїльтян, а не татів – ред.), а вирушивши воювати в Україну. Саме там, на думку Путіна, зараз вирішується доля не лише Росії, а й Палестинської держави.

Ввечері 29 жовтня до тисячі людей увірвалися до аеропорту в російському місті Махачкала через рейс із Тель-Авіва, на борту якого нібито могли бути громадяни Ізраїлю. Повідомлялось, що демонстранти перевіряли документи, що посвідчують особу, у пошуках ізраїльських громадян і скандували «Смерть євреям» та мали сутички з працівниками служби безпеки в аеропорту. Підрозділи Росгвардії вигнали демонстрантів з території аеропорту, але вони продовжили залишатися за межами летовища.

Міністерство охорони здоров’я російського регіону Дагестан повідомило, що під час заворушень в аеропорту Махачкали постраждали більше ніж 20 людей, 10 із них мають серйозні травми, у тому числі двоє перебувають у вкрай тяжкому стані. Постраждали щонайменше дев’ятеро співробітників поліції, двоє з них перебувають у лікарні.

Поліція встановила 150 «активних учасників заворушень» в аеропорту Махачкали, 60 із них затримали.

У МЗС РФ заявили, що у здійсненні заворушень «безпосередня і ключова роль була відведена злочинному київському режиму, який у свою чергу діяв руками запеклих русофобів, що осіли там». Голова Дагестану Сергій Меліков заявив, що заворушеннями в аеропорту Махачкали нібито «курували з-за кордону проукраїнськими телеграм-каналами».

У Міністерстві закордонних справ звинувачення російської сторони на адресу України в причетності до подій в Дагестані назвали спробою «перекласти відповідальність з хворої голови на здорову».