«Немає підтверджень»: посол Ізраїлю відреагував на заяви Путіна про те, що події в Махачкалі «були інспіровані з України»

«У нас немає інформації, що могла б це підтвердити», – так Михайло Бродський, Надзвичайний та Повноважний посол Держави Ізраїль в Україні прокоментував кореспонденту Радіо Свобода фрази президента РФ Володимира Путіна про те, що нібито нещодавні антисемітські заворушення в Махачкалі були «багато в чому інспіровані з території України через агентуру країн Заходу».

Також Бродський спростував періодичні заяви російських медіа про «нацизм та антисемітизм» в Україні.

«Я вже казав багато разів – ніякого нацизму в Україні на рівні державному, на рівні людей, які ухвалюють рішення не було і немає. Це повна маячня. Зараз рівень антисемітизму в Україні низький. Ми не зіштовхуємося з цим. За винятком одного випадку, який був нещодавно у Миколаєві, коли синагогу облили червоною фарбою. Я сподіваюся, що винні будуть знайдені і покарані», – наголосив дипломат.

Крім того, він зауважив, що «в Україні не було демонстрацій на підтримку терору, не було виступів на підтримку «Хамасу», на відміну від більшості країн Європи», – додав посол Ізраїлю.



Бродський також подякував українській владі та громадянам за підтримку.

Крім того, заявив, що «у будь-який час президент України може приїхати до Ізраїлю. Ми чекаємо в будь-який час» (мова про безумовний візит Володимира Зеленського – ред).

Натомість, за словами Бродського, що стосується Росії, то в ізраїльському дипкорпусі «були розчаровані її реакцією на те, що сталося у нас (мова про напад «Хамасу» – ред). І ми дуже занепокоєні тими антисемітськими подіями і тими антисемітськими подіями, які були на Кавказі. І, звісно, ми висловили однозначно і досить жорстко свій протест проти запрошення лідерів «Хамасу» в Москву. Ми вважаємо, що такий візит тільки дає додаткову легітимність і мотивацію терору».

Попри те, зараз, як зауважив посол на брифінгу у Києві, «ні у кого в Ізраїлі нема часу і можливості думати про якійсь геополітичні питання».

«Я думаю, зараз передчасно говорити, як ці події вплинуть на політику Ізраїлю. Ми поки зайняті винятково одним питання – знищенням інфраструктури «Хамасу». І зайняті тим, аби не допустити чогось схожого на 7 жовтня. Ні на півдні Ізраїлю, ні на півночі. Ви знаєте, що існує загроза з боку «Хезболли». Це загроза не менша, а може навіть й більша, ніж «Хамас». Тому ми зайняті тим, щоб захистити Ізраїль і захистити наших громадян», – розповів Бродський.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що антисемітські заворушення в Махачкалі нібито були «багато в чому інспіровані з території України через агентуру країн Заходу».

Ввечері 29 жовтня до тисячі людей увірвалися до аеропорту в російському місті Махачкала через рейс із Тель-Авіва, на борту якого нібито могли бути громадяни Ізраїлю. Повідомлялось, що демонстранти перевіряли документи, що посвідчують особу, у пошуках ізраїльських громадян і скандували «Смерть євреям» та мали сутички з працівниками служби безпеки в аеропорту. Підрозділи Росгвардії вигнали демонстрантів з території аеропорту, але вони продовжили залишатися за межами летовища.

Міністерство охорони здоров’я російського регіону Дагестан повідомило, що під час заворушень в аеропорту Махачкали постраждали більше ніж 20 людей, 10 із них мають серйозні травми, у тому числі двоє перебувають у вкрай тяжкому стані. Постраждали щонайменше дев’ятеро співробітників поліції, двоє з них перебувають у лікарні.

Поліція встановила 150 «активних учасників заворушень» в аеропорту Махачкали, 60 із них затримали.

У МЗС РФ заявили, що у здійсненні заворушень «безпосередня і ключова роль була відведена злочинному київському режиму, який у свою чергу діяв руками запеклих русофобів, що осіли там». Голова Дагестану Сергій Меліков заявив, що заворушеннями в аеропорту Махачкали нібито «курували з-за кордону проукраїнськими телеграм-каналами».

У Міністерстві закордонних справ звинувачення російської сторони на адресу України в причетності до подій в Дагестані назвали спробою «перекласти відповідальність з хворої голови на здорову».