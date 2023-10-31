Делегація Ізраїлю в ООН надягла жовті зірки з написом «Ніколи більше»

Делегація Ізраїлю в ООН надягла жовті зірки і пообіцяла носити їх, доки члени Ради безпеки не засудять напад «Хамас» на Ізраїль.

«Як мої дідусі та бабусі, а також дідусі та бабусі мільйонів євреїв, відтепер я і моя команда носитимемо жовті зірки», – оголосив посол Ізраїлю в ООН Ґілад Ердан. Він додав, що носитиме зірку з написом Never Again («Ніколи більше») як «символ гордості». Жовті зірки євреїв змушували носити, зокрема, у нацистській Німеччині.

Ердан засудив Раду безпеки ООН за «мовчання» після того, як той відхилив чотири проєкти резолюції щодо війни Ізраїлю та палестинського радикального угруповання «Хамас». Дві з них із різницею на тиждень підготувала Росія, ще одну – Бразилія. Їхні проєкти заблокували, бо в них не згадувалося право Ізраїлю на самооборону. Проєкт США теж не пройшов, тому що в ньому не було чіткого заклику до припинення вогню.

Після того, як Рада безпеки не змогла досягти згоди, 28 жовтня резолюцію, яка не має зобовʼязувального характеру, ухвалила Генеральна асамблея ООН. Документ закликає до «негайного, міцного та сталого гуманітарного перемирʼя» між ізраїльськими військами та бойовиками «Хамасу» в Секторі Гази. Ізраїль назвав резолюцію «ганебною».

Увечері 30 жовтня премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у зверненні до іноземних медіа ще раз заявив, що Ізраїль не погодиться на припинення вогню. "Заклики до припинення вогню – це заклики до поразки перед «Хамасом», перед тероризмом, перед варварством», пояснив він, запропонувавши «цивілізованим країнам» підтримати Ізраїль. «Це не лише війна Ізраїлю. Якщо «Хамас» та Іран переможуть, ви станете їхньою наступною метою», – сказав він.

Раніше того ж дня, відкриваючи засідання ізраїльського уряду, Нетаньягу заявив, що «Хамас» отримає нокдаун, «Хамас» буде переможений, буде інша Газа», і застеріг інше радикальне антиізраїльське угруповання «Хезболла» від втручання у війну.