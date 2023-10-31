«Хамас» утримує 245 заручників – речник Армії оборони Ізраїлю

Речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі каже, що військові повідомили сім’ям 240 заручників про те, що їхні близькі утримуються в Секторі Гази, пише видання Times of Israel.

Згідно з наведеною інформацією військових, кількість підтверджених людей, викрадених 7 жовтня, наразі становить щонайменше 245.

За словами речника, така цифра не є остаточною, оскільки військові перевіряють нову інформацію.

Армія оборони Ізраїлю уточнила, що дана цифра не включає п’ятьох звільнених раніше заручників, зокрема двох громадян США, двох літніх жінок і звільнену напередодні військовослужбовицю.

Зниклими безвісти вважаються ще десятки людей, про долю яких наразі нічого не відомо, уточнили в ЦАХАЛ.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити цю інформацію.

Від часу нападу угруповання «Хамас» 7 жовтня на Ізраїль загинули близько 1400 людей. Заручників, головним чином мешканців населених пунктів біля кордону з Газою, відвезли в сектор і утримують там у невідомих місцях. Ізраїль у відповідь на напад завдає по Сектору Гази авіаудари, а кілька днів тому розпочав наземну операцію, яка поки що, за оцінками, має обмежений характер.