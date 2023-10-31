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ВООЗ попереджає про «неминучу катастрофу» у сфері охорони здоров’я в Газі

Дим після ізраїльського удару по Сектору Гази, 31 жовтня 2023 року
Дим після ізраїльського удару по Сектору Гази, 31 жовтня 2023 року

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила 31 жовтня, що «катастрофа сфери охорони здоров’я» є неминучою в Секторі Гази через перенаселеність, масове переміщення і пошкодження інфраструктури водопостачання та санітарії.

Речник ВООЗ Крістіан Ліндмаєр попередив про ризики смертей цивільних, не пов’язаних безпосередньо з ізраїльським бомбардуванням, повідомляє агентство Reuters.

Органи охорони здоров’я Смуги Гази стверджують, що понад 8300 палестинців загинули після того, як Ізраїль почав авіаудари по анклаву, що контролюється екстремістським угрупованням «Хамас», у відповідь на атаки 7 жовтня, коли бойовики «Хамасу» вбили 1400 людей в Ізраїлі і захопили понад 200 заручників.

Після нападу бойовиків «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня ізраїльська влада запровадила блокаду Сектору Гази, припинивши постачання на цю територію електрики, продовольства і води. До цих подій до Гази щодня в’їжджали близько 500 вантажівок із гуманітарною допомогою й комерційними вантажами.

Ситуацію в Газі міжнародні організації, що працюють там, характеризують як гуманітарну кризу або катастрофу. Йдеться про відсутність електрики, проблеми з паливом, водою, наявністю ліків та інших товарів першої необхідності.

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу наголосив на необхідності «негайно і значною мірою збільшити потік гуманітарної допомоги мирним жителям Сектору Гази».

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