ВООЗ попереджає про «неминучу катастрофу» у сфері охорони здоров’я в Газі

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила 31 жовтня, що «катастрофа сфери охорони здоров’я» є неминучою в Секторі Гази через перенаселеність, масове переміщення і пошкодження інфраструктури водопостачання та санітарії.

Речник ВООЗ Крістіан Ліндмаєр попередив про ризики смертей цивільних, не пов’язаних безпосередньо з ізраїльським бомбардуванням, повідомляє агентство Reuters.

Органи охорони здоров’я Смуги Гази стверджують, що понад 8300 палестинців загинули після того, як Ізраїль почав авіаудари по анклаву, що контролюється екстремістським угрупованням «Хамас», у відповідь на атаки 7 жовтня, коли бойовики «Хамасу» вбили 1400 людей в Ізраїлі і захопили понад 200 заручників.

Після нападу бойовиків «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня ізраїльська влада запровадила блокаду Сектору Гази, припинивши постачання на цю територію електрики, продовольства і води. До цих подій до Гази щодня в’їжджали близько 500 вантажівок із гуманітарною допомогою й комерційними вантажами.

Ситуацію в Газі міжнародні організації, що працюють там, характеризують як гуманітарну кризу або катастрофу. Йдеться про відсутність електрики, проблеми з паливом, водою, наявністю ліків та інших товарів першої необхідності.

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу наголосив на необхідності «негайно і значною мірою збільшити потік гуманітарної допомоги мирним жителям Сектору Гази».