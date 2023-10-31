Зранку сили РФ вдарили по Миколаївщині, двоє поранених – Кім

Зранку 31 жовтня сили РФ вдарили з артилерії по одній із громад Миколаївщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Зранку внаслідок ворожого артилерійського обстрілу населених пунктів Куцурубської громади з боку Збройних сил Російської Федерації, поранено двоє людей», – розповів він.

За даними голови ОВА, стан постраждалих – середньої важкості та легкий.

«Наразі їм надається медична допомога», – підсумував Кім.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.