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Зранку сили РФ вдарили по Миколаївщині, двоє поранених – Кім

Село Новогригорівка, Миколаївська область, наслідки обстрілів РФ, жовтень 2023 року, ілюстративне фото
Село Новогригорівка, Миколаївська область, наслідки обстрілів РФ, жовтень 2023 року, ілюстративне фото

Зранку 31 жовтня сили РФ вдарили з артилерії по одній із громад Миколаївщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Зранку внаслідок ворожого артилерійського обстрілу населених пунктів Куцурубської громади з боку Збройних сил Російської Федерації, поранено двоє людей», – розповів він.

За даними голови ОВА, стан постраждалих – середньої важкості та легкий.

«Наразі їм надається медична допомога», – підсумував Кім.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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