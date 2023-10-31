«Погода на нашому боці»: Гуменюк пояснила, чому РФ перевела кораблі-ракетоносії до пунктів базування

Через шторм у Чорному морі Росія була змушена перевести кораблі-ракетоносії до пунктів базування, зазначила очільниця пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Зараз погода на нашому боці: у морі штормовий період. Шторм змусив завести кораблі-ракетоносії у пункти базування. Великі десантні кораблі також не виходили на чергування», – сказала вона.

За словами Гуменюк, сім російських кораблів наразі базуються у Чорному морі і один – в Азовському.

«Спостерігаємо, що рухи в забезпеченні логістики для них припинилися через погоду. На бойовому чергуванні залишаються прикордонні кораблі, які патрулюють прибережну акваторію вздовж Криму, і судна забезпечення», – додала вона.

Гуменюк також розповіла, що останнім часом у Чорному морі «росіяни почуваються скуто і не можуть дозволити собі вільне маневрування, наприклад у північно-західній частині Чорного моря». Натомість сили РФ використовують тактичну авіацію, «аби тиснути на українське цивільне судноплавство», підсумувала очільниця пресцентру.

Раніше у ВМС України повідомляли, що в акваторії Чорного моря постійно тривають протимінні заходи, оскільки Росія періодично застосовує міни, аби нашкодити цивільному судноплавству. Хоча Україна контролює свою акваторію, кажуть військові, російська авіація все ще залишається активною в повітрі.