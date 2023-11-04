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Розвідка Британії про втрати РФ біля Авдіївки: кілька тисяч особового складу, 200 одиниць бронетехніки

У розвідці зауважили, що, як і попередні російські наступи, штурм Авдіївки часто характеризувався просуванням по відкритій місцевості, що призвело до великих втрат
У розвідці зауважили, що, як і попередні російські наступи, штурм Авдіївки часто характеризувався просуванням по відкритій місцевості, що призвело до великих втрат

За останні три тижні під час штурму Авдіївки на Донбасі Росія, імовірно, втратила близько 200 одиниць бронетехніки, пише у своєму звіті 4 листопада розвідка Великої Британії.

«Ймовірно, це пов’язано з поєднанням відносної ефективності сучасної української ручної протитанкової зброї, мін, боєприпасів, скинутих із безпілотників, і систем високоточної артилерії. У відповідь російські війська, швидше за все, перейшли до ведення піхотних атак на цьому напрямку. Влітку українські військові зіткнулися з такими ж тактичними викликами як атакуючі сили», – йдеться в повідомленні.

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У розвідці зауважили, що, як і попередні російські наступи, штурм Авдіївки часто характеризувався просуванням по відкритій місцевості, що призвело до великих втрат.

«Цілком імовірно, що з початку жовтня 2023 року Росія поблизу Авдіївки зазнала втрат у кілька тисяч особового складу. Керівництво Росії продовжує демонструвати готовність приймати значні втрати особового складу заради незначних територіальних здобутків», – заявили в розвідці.

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Минулого місяця британська військова розвідка заявила, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.

2 листопада американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що російські військові можуть готуватися до чергової хвилі виснажливих піхотних атак на українські позиції в районі Авдіївки.

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