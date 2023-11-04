Розвідка Британії про втрати РФ біля Авдіївки: кілька тисяч особового складу, 200 одиниць бронетехніки

За останні три тижні під час штурму Авдіївки на Донбасі Росія, імовірно, втратила близько 200 одиниць бронетехніки, пише у своєму звіті 4 листопада розвідка Великої Британії.

«Ймовірно, це пов’язано з поєднанням відносної ефективності сучасної української ручної протитанкової зброї, мін, боєприпасів, скинутих із безпілотників, і систем високоточної артилерії. У відповідь російські війська, швидше за все, перейшли до ведення піхотних атак на цьому напрямку. Влітку українські військові зіткнулися з такими ж тактичними викликами як атакуючі сили», – йдеться в повідомленні.

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У розвідці зауважили, що, як і попередні російські наступи, штурм Авдіївки часто характеризувався просуванням по відкритій місцевості, що призвело до великих втрат.

«Цілком імовірно, що з початку жовтня 2023 року Росія поблизу Авдіївки зазнала втрат у кілька тисяч особового складу. Керівництво Росії продовжує демонструвати готовність приймати значні втрати особового складу заради незначних територіальних здобутків», – заявили в розвідці.

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Минулого місяця британська військова розвідка заявила, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.

2 листопада американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що російські військові можуть готуватися до чергової хвилі виснажливих піхотних атак на українські позиції в районі Авдіївки.