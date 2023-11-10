Генштаб: на фронті було 69 зіткнень, РФ завдала чергового авіаудару по Україні

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що в ніч на 10 листопада російські війська завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши п’ять ударних безпілотників типу Shahed-136/131.

«Силами і засобами протиповітряної оборони знищено чотири ворожих БпЛА», – йдеться в ранковому зведенні.

За даними командування, протягом минулої доби на фронті відбулося 69 бойових зіткнень.

«Загалом ворог завдав два ракетних і 26 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки й інша цивільна інфраструктура… Авіаційних ударів зазнали: Курилівка Харківської області; Білогорівка Луганської області, Сіверськ, Петропавлівка, Степове, Новоселівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Павлівка Донецької області; Новодарівка, Роботине Запорізької області», – йдеться в повідомленні.

Під артилерійським вогнем, за даними Генштабу, опинилися понад 125 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської і Миколаївської областей.

У командуванні повідомили, що українські військові відбили атаки російських сил на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Шахтарському і Запорізькому напрямках.

Раніше Київська обласна військова адміністрація повідомила, що в ніч на 10 листопада на Київщині працювала протиповітряна оборона через виявлення безпілотників у небі.

Вночі повітряну тривогу також оголошували у південних і східних регіонах. Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність російської тактичної авіації на східному і південно-східному напрямках і загрозу ударних БПЛА.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.