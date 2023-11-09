В укритті на коксохімічному заводі в Авдіївці перебувають 17 людей, Барабаш планує особисто вмовляти їх евакуюватися

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що особисто поїде разом з поліцією на Авдіївський коксохімічний завод, щоб вмовити людей евакуюватись. Про це він розповів в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок).



За його словами, в єдиному уцілілому укритті заводу перебувають 17 місцевих жителів, які поки що не погодилися на евакуацію.



«Ці аргументи є. Ми їх вже обговорили з поліцією, з волонтерами. Життя дорожче, а люди в таких умовах трошки «плавляться» і втрачають реальність. На жаль, у нас немає механізму примусової евакуації дорослого населення. На жаль, (люди з заводу – ред.) відмовляються виїжджати. Сьогодні особисто буду з ними спілкуватися. Попередньо поліції вони відмовили виїжджати з території заводу, з цього укриття. Впевнений, що знайдемо певні аргументи для того, щоб вони все-таки звідти виїхали, бо це дійсно може стати пасткою і для них», – сказав Барабаш.



Він зазначив, що в Авдіївці станом на ранок 9 листопада залишається 1542 людини. За його словами, люди записані на евакуацію у найближчі дні, 8 листопада з міста вивезли 28 людей.



Барабаш також каже, що зараз наступ російських сил на Авдіївку ускладнюється погодними умовами.



«Дощ і мряка, коли нема чистого неба. Погодні умови на нашому боці і це унеможливлює взагалі застосування броньованої техніки, колісної техніки. Звичайно, це трошки ускладнює роботу безпілотників і з нашого боку. Це в принципі зводить нанівець роботу цих самих систем. Плюс ми розуміємо, коли є чисте небо, то вони запускають «Орлани» – дрони оперативно-тактичного рівня, як розвідники. Вони коригують вогонь не тільки по позиціях, не тільки дорозі, а й по місту. Тому що вже було багато випадків, коли похолодало суттєво, люди запалюють буржуйки у своїх підвалах. «Орлани» відслідковують звідки йде дим – потім день-два і кидають туди КАБи. До речі, це також серйозно впливає на активність евакуації, бо люди записуються і дуже активно», – розповів він.



На уточнююче запитання, чи почалися бої за коксохімічний завод Віталій Барабаш повідомив, що напрямок російські сили штурмують і обстрілюють завод, але на самому Авдіївському коксохімі російських сил зараз немає. Також, з а його словами, на заводі не перебувають українські військові.



«Наші хлопці туди не заходять, бо це дійсно пастка. Можна різні аналогії проводити починаючи з Азовсталі, закінчуючи реаліями. На заводі є певні залишки технічних мастил, відпрацювань, не все вивезли. При влучанні чи бомби, чи ракети, чи артилерії воно горить. Дуже часто ми бачимо ці фото і відео з Авдіївського коксохімзаводу, який чорний дим стоїть. І перебувати там – це просто нереальна історія», – додав голова Авдіївської МВА.

Вранці 9 листопада у Генштабі ЗСУ заявили, що російські війська не полишають спроб оточити Авдіївку – українські захисники стійко тримають оборону та завдають противнику значних втрат.

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Минулого місяця британська військова розвідка заявила, що Росія під час наступу на Авдіївку на Донеччині зазнала чи не найвищих втрат у 2023 році.

2 листопада американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що російські військові можуть готуватися до чергової хвилі виснажливих піхотних атак на українські позиції в районі Авдіївки.