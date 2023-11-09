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Політика

РФ штурмує Авдіївку, все ближче до заводу. Фейки про Залужного. Економічна криза 2024

  • Керівник розвідки Естонії каже, що російські війська намагатимуться захопити Авдіївку до кінця року, але ЗСУ чинять організований опір. Тим часом кореспондент Радіо Свобода, який працює у місті, повідомляє, що в Авдіївці безперебійно точаться бої і армія Росії намагається штурмувати позиції українських військ. Про одну із найгарячіших ділянок фронту на карті України – говоримо далі.

Про це та інше дивіться у програмі «Свобода.Ранок» о 9:01 на @Радіо Свобода:

  • Без фінансової підтримки від країн-партнерів Україні може загрожувати економічна криза. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко. Йдеться про ймовірну дірку у бюджеті, що складатиме 29 мільярдів доларів. Звідки Київ планує брати гроші та наскільки ці загрози серйозні?
  • В Оперативному командуванні «Південь» заявляють, що на Одещині під російський обстріл потрапило цивільне судно під прапором Ліберії. Російські сили вдарили протирадіолокаційною ракетою Х-31П у напрямку одного з портів Одещини. Повідомляється, що є загиблі та поранені. З'ясуємо усі деталі цього інциденту.
  • У Центрі протидії дезінформації кажуть, що у мережі вірусяться багато фейкових відео, у яких головнокомандувач ЗСУ Залужний начебто закликає громадян виходити на мітинги проти чинної влади та «просить не дарувати йому подарунки» на тлі загибелі свого помічника Геннадія Частякова. Наскільки такі фейки популярні, чим вони небезпечні та головне - як не потрапити на гачок дезінформації – детально розпитаємо у тих, хто з такими явищами бореться.

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