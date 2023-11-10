В ISW заявили про «значні труднощі» для командування РФ через дії ЗСУ на лівому березі Херсонщини

Російському військовому командуванню, ймовірно, буде важко передислокувати боєздатне підкріплення для відповіді на українські операції в східній частині Херсонської області, що тривають, одночасно проводячи оборонні операції на заході Запорізької області й підтримуючи інші наступальні дії на сході України, пише у своєму новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

«Російське командування, ймовірно, зіткнеться зі значними труднощами при передислокації підрозділів з інших ділянок фронту, якщо відносно небоєздатних російських формувань і наразі незадіяних російських сил на Херсонському напрямку виявиться недостатньо для відповіді на українські операції на східному (лівому – ред.) березі Дніпра», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зауважили, що передислокація значних частин 7-ої дивізії ВДВ або інших з’єднань і підрозділів ВДВ у західній частині Запорізької області, ймовірно, зірвала б російські оборонні операції там.

В ISW також зауважили, що російські війська, за повідомленнями, продовжують накопичувати сили для підтримки наступальних зусиль РФ під Авдіївкою і локалізованих наступальних операцій у Харківській і Луганській областях.

«Будь-яке потенційне російське передислокування на Херсонський напрямок, швидше за все, знизить здатність Росії підтримувати ці інші операції й зусилля», – наголосили в Інституті вивчення війни.

ISW із посиланням на російських військових блогерів заявив, що українські сили встановили контроль над новими позиціями в Кринках (30 кілометрів на північний схід від Херсона і 2 км від річки Дніпро) і вели штурм російських позицій на південь і південний захід від населеного пункту.

Крім того, з посиланням на українського військового оглядача Костянтина Машовця аналітики зауважили, що українські війська станом на 9 листопада встановили безперервний контроль над позиціями від Антонівського залізничного мосту на північ від Пойми до Антонівського проїзного мосту на північ від Олешок і перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка щонайменше у двох районах.

Раніше цього тижня ISW звертав увагу на повідомлення російських джерел про те, що українські сили перекинули обмежену кількість бронетехніки на східний (лівий) берег Херсонської області і продовжують «масштабніші, ніж зазвичай», наземні операції на східному березі з угрупованням легкої піхоти розміром приблизно в батальйон.

«Ймовірно, 17 і 18 жовтня українські сили здійснили початковий штурм через річку Дніпро на східний (лівий) берег Херсонської області. Угруповання українських сил чисельністю в батальйон на східному березі, про яке кажуть російські джерела, свідчить про те, що інтенсивні зусилля Росії з блокування вздовж річки Дніпро не завадили українським силам перекинути додатковий особовий склад і матеріальні засоби на позиції на східному березі», – йшлося в повідомленні.

У своєму звіті за 2 листопада аналітики повідомили, що Сили оборони змогли утримати свої позиції на лівому березі Дніпра навпроти Херсона – і навіть намагаються рухатися вперед.

Аналітики звернули увагу на повідомлення російських «Z-воєнкорів» про те, що ЗСУ атакували в районі Заплави та Піщанівки (це на південний схід від Херсона) – і просунулися вперед в районі Кринок. Село Кринки розташоване за 2 кілометри від річки Дніпро, а значить, ЗСУ, ймовірно, змогли подолати плавні річки і закріпитися.

Повідомлення про нову активність ЗСУ на східному березі Дніпра почали надходити в середині жовтня. Після цього російські «мілблогери» повідомляли про масований артилерійський і авіаційний вогонь по позиціях Сил оборони там, щоб не дати українським захисникам закріпитися і створити плацдарм для подальшого наступу.

На цьому тлі російський Генштаб поміняв командувача угрупованням військ «Дніпро», що діє на Херсонському напрямку – ним став генерал-полковник Михайло Теплинський, який нібито має довіру з боку Кремля.

У розвідці Великої Британії заявляли, що призначення Теплинського, ймовірно, свідчить про посилення тиску на російські сили, які захищають цей район.