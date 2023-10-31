Призначення Теплинського може свідчити про «посилення тиску» на сили РФ на Херсонщині – британська розвідка

Заступник командувача військами РФ в Україні генерал-полковник Михайло Теплинський змінив генерал-полковника Олега Макаєвича на посаді керівника угрупованням, яке відповідає за окуповані райони Херсонської області, включно зі східним берегом Дніпра, вказує британська розвідка з посиланням на повідомлення російських ЗМІ.

«Останніми тижнями в цьому районі активізувалися бої, українські сили обмежують російський контроль над східним берегом річки. Ймовірно, Теплинський має високу повагу в російському Генштабі, і він має досвід командування операціями в регіоні: він був командиром на місці, відповідальним за відносно успішне відведення сил Росії з заходу Дніпра в листопаді 2022 року», – йдеться в повідомленні.

У британській розвідці вважають дуже ймовірним, що відбиття українських атак через Дніпро та утримання території в окупованій Херсонській області «залишається пріоритетним завданням для російських військ в Україні».

«Призначення Теплинського, ймовірно, свідчить про посилення тиску на російські сили, які захищають цей район», – таким є висновок аналітиків.

Сили оборони України досягають «непоганих результатів» на лівому березі Херсонщини, однак «поки що про це не варто говорити», розповіла в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

Зокрема, за її словами, «ЗСУ змусили російську армію відтягнути її позиції на лівому березі».

Гуменюк зазначила, що внаслідок цього зменшилась кількість артилерійських обстрілів правобережжя, але «натомість російські сили почали частіше атакувати правий берег з авіації».