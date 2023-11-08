В ISW прокоментували повідомлення про перекидання ЗСУ сил і бронетехніки на лівий берег Херсонщини

Американський інститут вивчення війни (ISW) звертає увагу на повідомлення російських джерел про те, що українські сили перекинули обмежену кількість бронетехніки на східний (лівий) берег Херсонської області і продовжують «масштабніші, ніж зазвичай», наземні операції на східному березі з угрупованням легкої піхоти розміром приблизно в батальйон.

«Ймовірно, 17 і 18 жовтня українські сили здійснили початковий штурм через річку Дніпро на східний (лівий) берег Херсонської області. Угруповання українських сил чисельністю в батальйон на східному березі, про яке кажуть російські джерела, свідчить про те, що інтенсивні зусилля Росії з блокування вздовж річки Дніпро не завадили українським силам перекинути додатковий особовий склад і матеріальні засоби на позиції на східному березі», – йдеться у звіті.

Водночас в ISW наголошують, що не будуть спекулювати на перспективах цієї української діяльності на східному березі Херсонської області.

У своєму звіті за 2 листопада аналітики повідомили, що Сили оборони змогли утримати свої позиції на лівому березі Дніпра навпроти Херсона – і навіть намагаються рухатися вперед.

Аналітики звернули увагу на повідомлення російських «Z-воєнкорів» про те, що ЗСУ атакували в районі Заплави та Піщанівки (це на південний схід від Херсона) – і просунулися вперед в районі Кринок. Село Кринки розташоване за 2 кілометри від річки Дніпро, а значить, ЗСУ, ймовірно, змогли подолати плавні річки та закріпитися.

Повідомлення про нову активність ЗСУ на східному березі Дніпра почали надходити в середині жовтня. Після цього російські «мілблогери» повідомляли про масований артилерійський і авіаційний вогонь по позиціях Сил оборони там, щоб не дати українським захисникам закріпитися і створити плацдарм для подальшого наступу.

На цьому тлі російський Генштаб поміняв командувача угрупуванням військ «Дніпро», що діє на Херсонському напрямку – ним став генерал-полковник Михайло Теплинський, який нібито має довіру з боку Кремля.

У розвідці Великої Британії заявляли, що призначення Теплинського, ймовірно, свідчить про посилення тиску на російські сили, які захищають цей район.