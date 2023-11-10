Крим знову атакували безпілотники

В окупованому Криму в ніч на 10 листопада лунали вибухи. Місцевий телеграм-канал «Кримський вітер» із посиланням на місцевих жителів повідомив про «приліт» у Чорноморську.

За повідомленням, там «рятувальники розбирають завали казарми, по якій був приліт», «і водолази розпочали роботу в морі, схоже, катери теж потрапили під удар».

Незалежно підтвердити ці повідомлення наразі неможливо.

Водночас Міноборони Росії стверджує, що над півостровом нібито збили два українські безпілотники. Українська сторона цих заяв РФ наразі не коментує.

Починаючи з серпня 2022 року, у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень терористичної небезпеки.

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні цього року очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».