З’явилися фото наслідків удару ЗСУ по суднобудівному заводу в окупованій Керчі

На знімках Planet Labs за 5 листопада, які є у розпорядженні журналістів проєкту Радіо Свобода «Схеми», помітно місце ураження на суднобудівному заводі у Керчі та військове судно, яке також виглядає пошкодженим.

«За моїми даними, на 4 листопада у Керчі на момент вибухів перебував тільки один корабель, здатний нести ракети класу «Калібр», а саме «Аскольд». Я думаю, що цей корабель, як ми бачимо, стояв вже біля причалу і його доводили до розуму, бо вже у грудні його мали б здати. Видно, що він ще на плаву, але верхня частина судна помітно пошкоджена», – розповів у коментарі «Схемам» капітан 1-го рангу ВМС запасу Андрій Риженко після аналізу супутникового знімку.

Він додав, що «Аскольд» – це малий ракетний корабель 22800 типу «Каракурт», який може нести до 8 ракет «Калібр». Знешкодження такого судна, на думку Риженка, є дуже важливим для безпеки України.

4 листопада з’явилися повідомлення, що в районі Керчі в окупованому Криму було чутно звуки прольоту ракет та вибухи. Місцеві пабліки з посиланням на очевидців писали про задимлення у районі суднобудівного заводу «Залив». Згодом у Міністерстві оборони Росії підтвердили пошкодження корабля на цьому суднобудівному заводі.

У Збройних силах України також повідомили, що 4 листопада пошкодили суднобудівний завод «Залив» в окупованому Криму, в місті Керч.

Пізніше командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук додав, що на території заводу стояв один із «найсучасніших» кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет «Калібр».