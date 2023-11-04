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У ЗСУ підтвердили «успішні удари» по заводу «Залив» у Керчі

Оновлено
Окупований Крим. Керченський суднобудівний завод «Залив», 29 серпня 2014 року
Окупований Крим. Керченський суднобудівний завод «Залив», 29 серпня 2014 року

У Збройних силах України підтвердили, що 4 листопада пошкодили суднобудівний завод «Залив» в окупованому Криму, в місті Керч.

«Збройні сили України завдали успішних ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного заводу «Залив» у тимчасово окупованому Криму», – йдеться в повідомленні Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Згодом, командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук подякував пілотам за «успішні удари» по Керчі.

«Сподіваюсь, ще один плавзасіб пішов услід за «Москвою»! А поки чекаємо офіційного підтвердження результатів, вкотре подякую пілотам тактичної авіації Повітряних сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі суднобудівного заводу «Залив» у Керчі», – заявив він.

Командувач ПС додав, що на території заводу стояв один із «найсучасніших» кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет «Калібр».

«Молодці, немов SCALPелем пройшлись», – наголосив він.

Керченський суднобудівний завод «Залив» це одне з найбільших суднобудівних підприємств у Східній Європі. Із 2020 року завод «Залив» розпочав будівництво авіаносних кораблів для ВМФ Росії.

4 листопада в районі Керчі в окупованому Криму нібито було чутно звуки прольоту ракет та вибухи, повідомив кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Крім того, місцеві пабліки з посиланням на очевидців писали про задимлення у районі суднобудівного заводу «Залив» у Керчі.

Підконтрольний Росії голова Севастополя Михайло Развожаєв стверджував, що «російські війська випустили димову завісу в бухті». Водночас, телеграм-канали також писали про «дим у районі Керченського мосту». Офіційного підтвердження цьому не було.

Згодом очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов зазначив, що нібито «в районі суднобудівного заводу в Керчі спрацювала ППО».

У Міноборони РФ цю інформацію не коментували.

В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ. У жовтні 2022 року на Керченському мості стався вибух. Ще один вибух пролунав на мості 17 липня 2023 року. На півострові діє підвищений (жовтий) рівень «терористичної небезпеки. Аеропорт Сімферополя зачинений.

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