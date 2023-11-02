«КримSOS» опублікувала список кримських журналістів, які з 2014 року зазнають переслідувань із боку РФ

Правозахисна організація «КримSOS» у Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів опублікувала список кримських журналістів, які з 2014 року зазнали або зазнають кримінальних переслідувань з боку Росії. З 19 журналістів, які потрапили до списку, 16 досі перебувають у місцях позбавлення волі.

Серед опублікованих у списку переслідуваних журналістів більша частина співпрацювала з Крим.Реалії, а Микола Семена та Наріман Джелял є авторами у цьому проєкті Радіо Свобода. Першим у списку позначено позаштатного журналіста Крим.Реалії Владислава Єсипенка. Повний список має такий вигляд:

Владислав Єсипенко – 5 років позбавлення волі

Наріман Джелял – 15 років позбавлення волі

Асан Ахтемов – 15 років позбавлення волі

Олексій Бессарабов – 14 років позбавлення волі

Сергій Цигіпа – 13 років позбавлення волі

Марлен Асанов – 19 років позбавлення волі

Тимур Ібрагімов – 17 років позбавлення волі

Сейран Салієв – 15 років позбавлення волі

Сервер Мустафаєв – 14 років позбавлення волі

Ремзі Бекіров – 19 років позбавлення волі

Руслан Сулейманов – 14 років позбавлення волі

Осман Аріфмеметов – 14 років позбавлення волі

Рустем Шейхалієв – 14 років позбавлення волі

Амет Сулейманов – 12 років позбавлення волі, має інвалідність

Ірина Данилович – 6 років 11 місяців позбавлення волі

Вілен Темер’янов – загрожує позбавлення волі

Наріман Мемедемінов – відбув 2,5 роки позбавлення волі

Микола Семена – позбавлення волі умовно

Айдер Кадиров – штраф

Жертвами переслідувань стають не лише журналісти в окупованому Криму. За словами голови правління «КримSOS» Олексія Тільненка, лідери думок (активісти, журналісти, волонтери тощо) – одна з категорій цивільних осіб, яких найчастіше беруть у полон окупанти на окупованій території Херсонщини.

5 жовтня у Києві відбулася пресконференція на тему «Як врятувати Владислава Єсипенка та інших кримських журналістів, ув’язнених Росією?». Її учасники розповіли про поточну ситуацію, в якій перебувають медійники – бранці Кремля, включаючи ув’язненого фрілансера Крим.Реалії Владислава Єсипенка, а також розповіли про представників РФ, причетних до системних переслідувань політв’язнів.

2 листопада правозахисники презентували список підозрюваних у переслідуванні кримських журналістів і блогерів. За їхніми даними, до переслідувань журналістів у Криму причетні понад 90 осіб.