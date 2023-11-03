Данілов каже, що «Росія зазнає в Криму поразки, якої ще ніколи не бачила»

У Криму Росія «зазнає таких невдач, яких ще ніколи не бачила», розповів секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи готовність Збройних сил України завдавати силам РФ ударів у відповідь на їхні масовані удари дронами та ракетами.

«Ми відповідаємо ворогу (на удари — ред.) щодня. Ми щодня завдаємо росіянам втрат. І йдеться не лише про втрати, які відбуваються безпосередньо на лінії зіткнення на фронті. Що стосується Кримського півострова і Чорноморського флоту Російської Федерації, такої поразки, якої вони там зазнають, росіяни ніколи в житті не бачили», – сказав Данілов.

Секретар РНБО наголошує, що Україна «не збирається ані здаватися, ані підписувати якісь капітуляції».

«Президент України констатує, що ми будемо продовжувати нашу боротьбу. Ми не збираємося зупинятися. Зеленський налаштований на перемогу. І дуже важливо розуміти всім, що ми не збираємося ані здаватися, ані підписувати якісь капітуляції. Наше завдання — це перемога і побудова великої вільної демократичної країни. Це наш обов'язок на сьогодні. І в цьому мають брати участь всі без винятку», – каже він.

У серпні в інтерв’ю Радіо Свобода очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».

Росія окупувала Крим й оголосила про його анексію в 2014 році. Україна заявляє, що поверне всі свої окуповані території, включно з Кримом, не виключаючи і збройний шлях.