Війська РФ «значно уповільнили» свої логістичні процеси в окупованому Криму – Юсов

Російські війська «значно уповільнили» свої логістичні процеси в окупованому Криму, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.



«Враховуючи ситуацію з цією незаконною спорудою (Керченський міст). враховуючи в цілому активність Сил безпеки та оборони і те, що сьогодні в Криму для окупантів немає вже безпечних місць, логістика ускладнилася. Але Крим продовжують використовувати як логістичний центр і хаб для перекидання сил і засобів з постачання окупаційних військ на півдні тимчасово окупованих територій. Тим не менш, вони значно уповільнили деякі логістичні процеси, чим безумовно користуються і будуть користуватися українські захисники», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, в Криму триває і буде продовжуватися планова робота українських Сил безпеки і оборони зі «знищення та послаблення потенціалу окупаційної армії».

«Звичайно, кінцевою метою цього є звільнення півострова», – додав представник ГУР.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів.

У серпні в інтерв’ю Радіо Свобода в серпні очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але «без військових, бойових дій це неможливо».

Росія окупувала Крим й оголосила про його анексію в 2014 році. Україна заявляє, що поверне всі свої окуповані території, включно з Кримом, не виключаючи і збройний шлях.