Прокуратура Криму звинувачує ексчиновницю КМДА за шахрайство при продажі майна на півострові

Прокуратура Автономної республіки Крим передала до суду обвинувальний акт щодо колишньої заступниці голови Київської міської держадміністрації, яка, за версією українських правоохоронців, обманним шляхом привласнила собі майже два мільйони доларів від продажу нерухомості в Криму.

За повідомленням пресслужби прокуратури АРК, 2021 року потерпілий, який мав у власності майно в Криму, вирішив його продати, щоб уникнути російської «націоналізації» цього майна.

Загальна сума продажу склала 1 мільйон 927 тисяч доларів (53 471 552 гривень). Для переказу коштів із Криму на материкову частину України він звернувся до обвинуваченої, яка зобов’язалася допомогти.

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«Оскільки колишня заступниця голови КМДА була досить відома серед політичних та бізнесових еліт і мала матеріальний стан, потерпілий погодився скористатися її «послугами». Чоловік повністю виконав інструкції обвинуваченої щодо передачі коштів на окупованій території її спільнику. Надалі колишня чиновниця привласнила собі шляхом обману зазначені гроші і передавати їх потерпілому відмовилася, внаслідок чого завдала йому матеріальних збитків в особливо великих розмірах», – повідомляє відомство.

Прокуратура АРК не називає імені обвинуваченої. Проте чиновник, який не був уповноважений розмовляти з медіа та захотів залишитися анонімним, повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що йдеться про Ірену Кільчицьку. З 2006 до 2010 року вона обіймала посаду заступника голови Київської міської державної адміністрації, яку очолював на той момент Леонід Черновецький.

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Публічних коментарів Кільчицької у цій справі на даний момент немає. Про яке саме майно йдеться, також не уточнюється. У разі, якщо її провину буде доведено, колишній чиновниці загрожує до восьми років позбавлення волі за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).