СБУ повідомила про підозру наближеному до Медведчука ексведучому і політику

Служба безпеки повідомила про підозру наближеному до Віктора Медведчука Максиму Гольдарбу – він ексведучий телеканалів Медведчука та лідера забороненої в Україні партії «Союз лівих сил».

«На початку повномасштабного вторгнення Росії він втік з Києва і публічно підтримав збройну агресію проти України. Фігурант публікував прокремлівські дописи на власних Телеграм-та Ютуб-каналах із загальною аудиторією понад 140 тисяч користувачів. У цих матеріалах Гольдарб поширював фейкову інформацію про діяльність вищого військово-політичного керівництва України та дезінформував щодо внутрішньої обстановки в нашій державі. Крім того, він розповсюджував вигадані ним «інсайди» про нібито «плани» декількох європейських країн «анексувати» територію на заході України. Також він неодноразово брав участь у «телемостах» з російськими пропагандистами, які готували постановочні сюжети для телеканалів тимчасово окупованого Криму і ток-шоу країни-агресора», – повідомили в СБУ.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта.

Гольдарбу повідомили про підозру за двома: колабораційна діяльність та виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України.

«Оскільки фігурант переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для встановлення його місцезнаходження та притягнення до відповідальності», – зазначили в СБУ.

Максим Гольдарб свого часу балотувався на виборах мера Києва.