Викрадений офіцер запасу ВМС України Кисельов сидить один у камері «Владимирського централу» – родичі

Засуджений підконтрольним Росії судом в окупованому Криму на 8,5 років позбавлення волі офіцер запасу Військово-морських сил України Олексій Кисельов перебуває в камері в’язниці №2 Владимирської області РФ, також відомої як «Владимирський централ». Про це повідомляє «Кримська солідарність» із посиланням на родичів Кисельова.

Їм вдалося отримати коротке повідомлення, в якому Кисельов підтвердив, що справді перебуває там.

Раніше Кисельов утримувався у СІЗО-2 у Сімферополі. За словами родичів, 18 вересня Кисельова вивезли із Сімферополя, а вже 21 вересня – із російського Краснодара.

Пізніше громадське об’єднання «Кримська солідарність» повідомило, що Олексія Кисельова етапували до в’язниці №2 Владимирської області РФ.

30 липня 2022 року стало відомо, що в окупованому Генічеську 22 липня російські силовики затримали екскомандира розвідувального корабля Військово-морських сил України «Славутич» Олексія Кисельова. Після цього, за словами військового, російські силовики катували його, потім вивезли до Криму та помістили в СІЗО.

Кисельова звинуватили в участі в «батальйоні імені Номана Челебіджихана». Верховний суд Росії раніше визнав це формування терористичною організацією. Засновник «батальйону імені Номана Челебіджихана» Ленур Іслямов заперечує, що Олексій Кисельов причетний до нього.

У лютому цього року підконтрольний Росії Джанкойський районний суд у Криму засудив Кисельова до восьми з половиною років позбавлення волі.

Представництво президента України в АР Крим засудило рішення підконтрольного РФ суду в Криму, назвавши його «черговим злочинним вироком».