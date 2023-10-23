Прокуратура Криму: слідчому ФСБ, який переслідував Єсипенка, загрожує до 12 років тюрми

Прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про підозру слідчому ФСБ Росії, який розпочав кримінальне переслідування фрілансера Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода) Владислава Єсипенка – про це повідомляє пресслужба відомства.

«Слідство встановило, що підозрюваний громадянин РФ працював на окупантів і обіймав посаду «слідчого УФСБ Росії у Республіці Крим та місті Севастополі». Саме він розпочав незаконне кримінальне провадження щодо Владислава Єсипенка і вніс свідомо неправдиві відомості про обставини скоєння «злочину». Окупаційний слідчий взяв справу до провадження та розпочав слідство», – сказано в повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковані як воєнний злочин, а саме порушення законів та звичаїв війни. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Прокуратура АРК не називає імені підозрюваного, проте чиновник, який не був уповноважений розмовляти з медіа та захотів залишитися анонімним, повідомив Крим.Реалії, що йдеться про Віталія Власова. Його публічних коментарів у цій справі немає.

Читайте також: Дружина Владислава Єсипенка розповіла про стан його здоров’я

10 березня 2021 року позаштатний журналіст проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» перестав виходити на зв’язок із рідними. Невдовзі стало відомо, що ФСБ Росії затримала чоловіка, звинувативши його у «зв’язках з українськими спецслужбами» та «зберіганні й перевезенні боєприпасів».

18 серпня 2022 року Верховний суд Криму, підконтрольний Росії, пом’якшив вирок Єсипенку до п’яти років колонії загального режиму та штрафу 110 тисяч рублів. Спочатку журналіста засудили до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму та штрафу в розмірі 110 тисяч рублів. Російське обвинувачення вимагало для Єсипенка 11 років позбавлення волі.

У Міністерстві закордонних справ України назвали «політично вмотивованим» винесений Єсипенку вирок. Держдепартамент США засудив вирок Єсипенку, назвавши його «ще одним прикладом зловживань російської окупаційної влади у Криму». Сам Єсипенко стверджує, що російські силовики його катували, зокрема електрикою, домагаючись свідчень.