Україна готує новий саміт Кримської платформи – Зеленський

Україна готує новий саміт Кримської платформи, повідомив у новому відеозверненні президент Володимир Зеленський.
«Готуємося до нового саміту нашої Кримської платформи – парламентського рівня Кримської платформи. Кількість учасників дуже серйозна», – заявив він.
За словами Зеленського, саміт відбудеться в Чехії.
«Я вдячний усім у світі, хто долучився і готовий разом із нами на рівні парламентської дипломатії працювати заради безпеки, заради миру в усій Європі, без жодних винятків для будь-яких частин нашого континенту», – додав він.
23 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Сербія, а також дві близькосхідні країни – Обʼєднані Арабські Емірати і Бахрейн приєдналися до числа учасників «Кримської платформи». Таким чином, за його словами на саміті «Кримської платформи», кількість учасників зросла до 67.
Росія з моменту створення ініціативи піддавала її різкій критиці, називаючи Крим своєю невідʼємною територією.
Сербія, з одного боку, засуджує російську агресію, з іншого боку – відмовляється запроваджувати проти Росії санкції. Днями президент Сербії Александар Вучич зустрічався в Афінах із Володимиром Зеленським. Після зустрічі він заявив, що Сербія підтримує територіальну цілісність України.
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