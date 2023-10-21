Україна готує новий саміт Кримської платформи – Зеленський

Україна готує новий саміт Кримської платформи, повідомив у новому відеозверненні президент Володимир Зеленський.

«Готуємося до нового саміту нашої Кримської платформи – парламентського рівня Кримської платформи. Кількість учасників дуже серйозна», – заявив він.

За словами Зеленського, саміт відбудеться в Чехії.

«Я вдячний усім у світі, хто долучився і готовий разом із нами на рівні парламентської дипломатії працювати заради безпеки, заради миру в усій Європі, без жодних винятків для будь-яких частин нашого континенту», – додав він.

23 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що Сербія, а також дві близькосхідні країни – Обʼєднані Арабські Емірати і Бахрейн приєдналися до числа учасників «Кримської платформи». Таким чином, за його словами на саміті «Кримської платформи», кількість учасників зросла до 67.

Ця організація була створена з ініціативи України у 2021 році для обговорення на міжнародному рівні проблеми окупованого Криму. У серпні 2021 року у Києві пройшов перший саміт, у декларації якого цілями «Кримської платформи» було названо «мирне припинення тимчасової окупації» території Криму та «відновлення контролю України над цією територією у повній відповідності до міжнародного права».

Цьогорічний саміт – третій за рахунком. Більшість його учасників, зокрема глави МЗС низки західних країн, брали участь у режимі онлайн, проте деякі лідери, зокрема президент Литви Гітанас Науседа, премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан та премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, а також президенти Португалії та Угорщини, приїхали до столиці України.

Росія з моменту створення ініціативи піддавала її різкій критиці, називаючи Крим своєю невідʼємною територією.

Сербія, з одного боку, засуджує російську агресію, з іншого боку – відмовляється запроваджувати проти Росії санкції. Днями президент Сербії Александар Вучич зустрічався в Афінах із Володимиром Зеленським. Після зустрічі він заявив, що Сербія підтримує територіальну цілісність України.