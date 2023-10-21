У Міноборони назвали строки наступного засідання «Рамштайн»

Наступне засідання в форматі «Рамштайн» відбудеться вже в листопаді 2023 року. Остаточна дата буде відома пізніше, розповів начальник Управління преси та інформації Міноборони Ілларіон Павлюк в ефірі телемарафону.

«Наступне засідання буде в листопаді. Дата буде відома пізніше. Буде фокус на підготовці до зими – ППО, артилерія, боєприпаси. Але потреби завжди залежать від того, що потрібно воїнам на фронті. І вони постійно уточнюються», – повідомив Павлюк.

За його словами, окрім зустрічі в форматі «Рамштайн» також існують щотижневі дзвінки міністра оборони з його колегами з країн-партнерів.

«Тобто робота ведеться постійно. Також ведеться робота в рамках «коаліції спроможностей», – додав він.

11 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США разом із Данією і Нідерландами очолять коаліцію з розвитку Повітряних сил України, створену в рамках Контактної групи з оборони України («Рамштайн»). За його словами, особливу увагу при цьому приділятимуть розвитку потенціалу українських винищувачів F-16.

На 16-ій зустрічі Контактної групи з питань оборони України й форматі «Рамштайн», що відбулася в Брюсселі 11 жовтня, учасники зосередилися насамперед на протиповітряній обороні України та боєприпасах для неї.

Після виходу з зернової угоди 17 липня Москва почала активно завдавати ударів по українських портах та складах на півдні країни. За даними Офісу президента України, йдеться щонайменше про 17 масованих атак на об’єкти портової інфраструктури в Одеській області. Внаслідок цих ударів були зруйновані або пошкоджені понад 150 об’єктів портової й зернової інфраструктури, шість цивільних суден, знищено понад 300 тисяч тонн зерна, поранено щонайменше 14 цивільних осіб.

Як розповів 13 жовтня віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, за час роботи Чорноморської зернової ініціативи з 1 серпня 2022 року більш як тисяча суден доправили з України 32,9 мільйона тонн сільськогосподарської продукції. Він додав, що за умови виконання РФ усіх домовленостей щодо перевірок суден і відсутності з її боку саботажу країни світу могли б отримати 57 млн тонн продовольства.