Зеленський прибув на Херсонщину і повідомив про нараду з військовими щодо ситуації на фронті

Президент України Володимир Зеленський повідомив у п’ятницю, що прибув на Херсонщину і провів нараду з військовими.

«Херсонщина. Нарада з нашими прикордонниками про актуальну ситуацію та умови служби в прифронтових областях. Велику роботу роблять наші прикордонники-розвідники, велику службу несуть – міцну службу… Нарада з військовими – особливий формат. Ключове питання – ситуація на основних напрямках фронту. Наші оборонні дії. Авдіївка. Куп’янський напрямок. Південь», – написав Зеленський у Telegram.

Із поширеного ним відео видно, що в нараді серед військових є і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Останній напередодні відвідавАвдіївку.

За даними Генштабу ЗСУ, сили оборони України нині продовжують ведення оборони на сході та півдні, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій – на Бахмутському. У ранковому зведенні, серед іншого йшлося, що ЗСУ продовжують штурмові дії південніше Бахмута, а на Херсонському напрямку – контрбатарейну боротьбу. Повідомлялося також, що армія РФ поновила наступальні дії на Авдіївському напрямку та не полишає спроб оточити місто.