У ЄС починають узгоджувати деталі 12-го пакета санкцій проти Росії – журналіст

Між Європейською комісією та послами ЄС незабаром розпочнуться консультації щодо деталей 12-го пакета санкцій проти Росії, повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк.

«Так звані «сповідальні розмови» між Європейською комісією та послами ЄС щодо 12-го пакета санкцій проти Росії розпочинаються цими вихідними (21 та 22 жовтня – ред.) із метою досягнення домовленості в листопаді, хоча ймовірнішим буде грудень», – написав Йозвяк.

2 жовтня президент України Володимир Зеленський наголосив, що пауза після 11-го санкційного пакету ЄС «надто затягнулася». Про це він сказав на неформальній зустрічі очільників МЗС Євросоюзу в Києві.

За підсумками виїзного засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, яке відбулось у Києві 2 жовтня, 27 країн ЄС залишилися переважно єдиними в питанні підтримки України впродовж 19 місяців повномасштабної війни, запровадивши проти Росії 11 раундів санкцій і витративши мільярди євро на зброю.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель також підтвердив подальшу підтримку України з боку ЄС.

Рада Європейського союзу 23 червня затвердила 11-ий пакет економічних й індивідуальних обмежувальних заходів, спрямованих на посилення наявних санкцій ЄС і припинення їх обходу. Як заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, ці заходи перешкоджають обходу санкцій, максимізує тиск на Росію, позбавляючи її ресурсів, необхідних для продовження незаконної війни проти України.