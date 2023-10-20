Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

У ЄС починають узгоджувати деталі 12-го пакета санкцій проти Росії – журналіст

У Євросоюзі незабаром розпочнуться консультації щодо деталей чергового пакета санкцій проти РФ, каже редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк

Між Європейською комісією та послами ЄС незабаром розпочнуться консультації щодо деталей 12-го пакета санкцій проти Росії, повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк.

«Так звані «сповідальні розмови» між Європейською комісією та послами ЄС щодо 12-го пакета санкцій проти Росії розпочинаються цими вихідними (21 та 22 жовтня – ред.) із метою досягнення домовленості в листопаді, хоча ймовірнішим буде грудень», – написав Йозвяк.

2 жовтня президент України Володимир Зеленський наголосив, що пауза після 11-го санкційного пакету ЄС «надто затягнулася». Про це він сказав на неформальній зустрічі очільників МЗС Євросоюзу в Києві.

За підсумками виїзного засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, яке відбулось у Києві 2 жовтня, 27 країн ЄС залишилися переважно єдиними в питанні підтримки України впродовж 19 місяців повномасштабної війни, запровадивши проти Росії 11 раундів санкцій і витративши мільярди євро на зброю.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель також підтвердив подальшу підтримку України з боку ЄС.

Рада Європейського союзу 23 червня затвердила 11-ий пакет економічних й індивідуальних обмежувальних заходів, спрямованих на посилення наявних санкцій ЄС і припинення їх обходу. Як заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, ці заходи перешкоджають обходу санкцій, максимізує тиск на Росію, позбавляючи її ресурсів, необхідних для продовження незаконної війни проти України.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG