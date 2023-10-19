Фінляндія заблокувала кілька операцій з нерухомістю з участю росіян

Міністерство оборони Фінляндії заявило у четвер про блокування трьох запланованих угод з нерухомістю з участю російських покупців із міркувань безпеки, передає агенція Reuters.

«Придбання нерухомого майна, про яке йде мова, можна вважати такими, що перешкоджає організації національної оборони або нагляду та захисту територіальної цілісності», – йдеться в заяві міністерства.

Зокрема, рішення стосується двох об’єктів нерухомості в Руоколахті та одного – в Китее, повідомили в міністерстві оборони. Обидва об’єкти розташовані неподалік російського кордону на півдні Фінляндії.

Останніми тижнями Фінляндія здійснює спроби прискорити конфіскацію нерухомості у власності представників РФ, посилаючись на те, що останні стикнулися з проблемами у сплаті податків після того, як ЄС запровадив санкції проти Росії за її вторгнення в Україну. Уряд Фінляндії планує спростити правила сповіщення російських власників майна, оскільки наразі, по закону, їх не можна виселяти через несплачені рахунки, якщо не було можливості доставити офіційне повідомлення.

Фінляндія, яка приєдналася до НАТО у квітні у відповідь на вторгнення Росії в Україну, також обмірковує, як взяти під контроль найбільшу спортивну арену Гельсінкі, яку було закрито з минулого року через санкції проти її російських власників-мільярдерів.