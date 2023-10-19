Дружина Владислава Єсипенка розповіла про стан його здоров’я

Катерина Єсипенко розповіла про стан здоров’я свого чоловіка, позаштатного журналіста проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» Владислава Єсипенка, засудженого у Криму.

«Владислав зараз перебуває в колонії в Криму, почуває себе нормально. Взагалі він мужнього характеру людина, не жаліється. Якщо якісь ліки потрібні, то ми передаємо. Катування були після затримання, далі Владислава в принципі не піддавали тортурам, а моральний тиск присутній завжди», – зазначила в коментарі Радіо Свобода Катерина Єсипенко.

За її словами, листуватися з чоловіком немає можливості, оскільки поштове сполучення з тимчасово окупованим Кримом відсутнє, а зідзвонюються вони раз на місяць. Катерина Єсипенко нині оскаржує вирок чоловікові в установі наступної інстанції.

«Зараз у нас в планах касаційний розгляд справи. Поетапно працюємо. Півроку в середньому кожна нова інстанція займає», – сказала Єсипенко Радіо Свобода.

Дружина засудженого в Криму журналіста долучилася в Брюсселі до панелі, де родичі кримських в’язнів свідчили про їхній стан і умови ув’язнення. Захід за участі дипломатів та представників євроінституцій організував правозахисний центр ZMINA та Представництво Чехії при ЄС.

«Мій чоловік, журналіст Радіо Свобода Владислав Єсипенко, працював в окупованому Криму, їздив туди у відрядження від Радіо Свобода, знімав сюжети на соціальну, економічну тематику півострова. 10 березня 2021 року, саме після зйомок акції на честь дня народження українського поета Тараса Шевченка у Сімферополі, Владислава затримала ФСБ. Майже місяць ми не знали, де Владислав перебуває і в якому стані», – розповіла Єсипенко.

За словами дружини, журналіста його адвокатка, призначена на місці, намагалася «заманити» її до Криму, щоб мати додатковий важіль впливу на затриманого.

«Владислава піддавали тортурам співробітники Федеральної Служби Безпеки Російської Федерації. Тортури електричним шоком, погрози вбивством, шантаж, запрошували мене з дитиною начебто приїхати на побачення з чоловіком у Крим – усі ми розуміємо, з якою метою», – зазначила Єсипенко.

Дружина журналіста Радіо Свобода звернулася до присутніх з проханням згадувати імена кримських в’язнів на міжнародних майданчиках, а також до представників Туреччини з проханням посприяти тому, щоб ця країна виступила посередником «у перемовинах саме щодо повернення цивільних заручників на територію України».

10 березня 2021 року позаштатний журналіст проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» перестав виходити на зв’язок із рідними – невдовзі стало відомо, ФСБ Росії затримала чоловіка, звинувативши його у «зв’язках з українськими спецслужбами» та «зберіганні й перевезенні боєприпасів».

18 серпня 2022 року Верховний суд Криму, підконтрольний Росії, пом’якшив вирок Єсипенку до п’яти років колонії загального режиму та штрафу 110 тисяч рублів. Спочатку журналіста засудили до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму та штрафу в розмірі 110 тисяч рублів. Російське обвинувачення вимагало для Єсипенка 11 років позбавлення волі.

У Міністерстві закордонних справ України назвали «політично вмотивованим» винесений Єсипенку вирок. Держдепартамент США засудив вирок Єсипенку, назвавши його «ще одним прикладом зловживань російської окупаційної влади у Криму». Сам Єсипенко стверджує, що російські силовики його катували, зокрема електрикою, домагаючись свідчень.