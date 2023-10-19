Радіо Свобода закликає звільнити журналістку Алсу Курмашеву, затриману в Росії

Керівництво Радіо Свобода і Комітет із захисту журналістів (CPJ) закликають негайно звільнити журналістку Татаро-башкирської служби Радіо Вільна Європа Алсу Курмашеву. Відповідну заяву зробив виконувач обов’язків президента Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) Джеффрі Гедмін.

«Алсу — дуже шанована колега, віддана дружина та віддана мати двох дітей. Її потрібно звільнити, аби вона могла негайно повернутися до своєї родини», — наголосив Джеффрі Гедмін.

Як йдеться в повідомленні Радіо Свобода, Курмашеву затримали 18 жовтня в Казані. В РФ її звинувачують у нібито нереєстрації так званим «іноземним агентом», що передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.

Відомо, що празька журналістка татарсько-башкирської служби Радіо Свобода має подвійне громадянство США та Росії. У травні Курмашева поїхала до Росії зі своєю родиною «через термінові справи».

Журналісти повідомляють, що її тимчасово затримали ще 2 червня в аеропорту Казані під час очікування зворотного рейсу до Чехії. Тоді в неї вилучили американський і російський паспорти і вона вже змогла залишити Росію.

Спочатку її оштрафували за те, що вона не зареєструвала свій американський паспорт в органах влади РФ. 18 жовтня журналістці оголосили нове звинувачення.

«Алсу затримали просто тому, що вона співпрацює із Радіо Свобода. Фактично тепер будь-який незалежний журналіст у Росії ризикує зіткнутися з тим самим», — повідомив CPJ на умовах анонімності її колега.

Раніше 10 березня 2021 року позаштатний журналіст проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» перестав виходити на зв’язок із рідними – невдовзі стало відомо, ФСБ Росії затримала чоловіка, звинувативши його у «зв’язках з українськими спецслужбами» та «зберіганні й перевезенні боєприпасів».

18 серпня 2022 року Верховний суд Криму, підконтрольний Росії, пом’якшив вирок Єсипенку до п’яти років колонії загального режиму та штрафу 110 тисяч рублів. Спочатку журналіста засудили до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму та штрафу в розмірі 110 тисяч рублів. Російське обвинувачення вимагало для Єсипенка 11 років позбавлення волі.

У Міністерстві закордонних справ України назвали «політично вмотивованим» винесений Єсипенку вирок. Держдепартамент США засудив вирок Єсипенку, назвавши його «ще одним прикладом зловживань російської окупаційної влади у Криму».

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) Джеймі Флай наголосив, що Єсипенко має бути «вдома зі своєю родиною», а не у в’язниці.

Сам Єсипенко стверджує, що російські силовики його катували, зокрема електрикою, домагаючись свідчень.